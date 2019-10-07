捷克首都布拉格市政府今天決定解除與北京的姐妹市關係，市議會近日也可望通過。為報復布拉格的舉動，北京至今已取消4個樂團在中國的演出行程。

捷克新聞社（?TK）報導，市長賀瑞普（Zden?k H?ib）表示，市府就刪除姊妹市協定「一中條款」一事，多次向中方交涉，卻得不到任何回應，市政會議今天決定解除與北京的姐妹市關係。

市政會議通過後，解除與北京姐妹市關係的提案近日就會排入市議會議程。由於聯合執政的各黨都支持，一般預料可望通過。

2016年3月，中國國家主席習近平訪問捷克，在時任布拉格市長克爾娜喬娃（Adriana Krna?ova）的推動下，與北京締結為姊妹市。布拉格在姊妹市協定的第3條承諾遵守「一個中國政策」，並認知「台灣是中國不可分割的領土」。

賀瑞普去年底一上任，即表示計畫廢除與北京姊妹市協定的一中條款。中國為了報復，過去半年接連取消布拉格愛樂（Prague Philharmonia）、布拉克弦樂四重奏（Pra?ak Quartet）、布拉格廣播交響樂團（Prague Radio Symphony Orchestra）、布拉格瓜奈里三重奏（Guarneri Trio Prague）共4個捷克重要表演團隊在中國的巡迴演出行程，在捷克政界和文化界引起軒然大波。

捷克文化部長左拉列克（Lubomir Zaoralek）上月還為此接見中國駐捷克大使張建敏，批評中國政府片面取消捷克樂團演出「嚴重傷害中國的形象」。

(中央社)