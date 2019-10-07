原創作者賴武雄（右）與整舊如新的郭江宋（左）2人，今（7）日在畫作前進行時空的對話。（李金生攝）

「戰備整備」巨幅畫作局部之一。（李金生攝）

「戰備整備」巨幅畫作局部之一。（李金生攝）

1984年金防部司令官宋心濂任內完成的「古寧頭戰史館」，已是金門著名景點之一。（李金生攝）

金門古寧頭戰史館典藏13件巨幅畫作，其中描繪戰前緊張氣氛的「戰備整備」完成修復，原創作者賴武雄與整舊如新的郭江宋2人，今（7）日在金門國家公園管理處安排下會面，讓發生於70年前的國共戰役，在大師時空對話和演繹中，再烙印歷史新痕和人文厚度。

做為1984年金防部司令官宋心濂任內完成的「古寧頭戰史館」13幅鎮館畫作之一的「戰備整備」長8公尺、高2尺，主題是描繪1949年「古寧頭戰役」爆發前國軍修築工事強化防禦，在滾滾黃沙與忙碌構工戰士群中，淋漓呈現風雨欲來，國軍決一死戰的肅殺氛圍。

這些走過30多年歲月的畫作，在自然環境條件下出現受潮白霧和灰塵沈積、霉斑、油脂污染情況，金管處基於維護珍貴人文資產，2014年起聘請專家進行修復，「戰備整備」是已完成的9幅之一。

「戰備整備」的作者賴武雄曾任教於國立臺灣藝專及國立臺灣藝術學院美術系，擅長油畫及水彩畫作、攝影。他的作品風格具有傳統中國墨彩的趣味，融入西方油畫的厚實感，色彩雅麗、對比強烈，用筆暢快淋漓。

賴武雄回憶說，當年他42歲中籤抽到這幅最大，也是他一生最大幅的畫作，光是速寫、照相和淡彩草圖就花了1個月時間，國防部審訂通過後，還透過日本亞東關係協會進口畫布和顏料，5、6位專業師傅將畫布繃緊在厚板和鐵板加螺絲固定，就用掉一整天時間。

賴武雄說，軍方還借用台北市劍潭國小特別教室供他作畫，從構圖舖排虛實、疏密和強弱對應關係，以迄塗料上色，3個多月後才完成，由專機運送原班人馬到金門裱框，整個半年創作過程，十分嚴謹。

負責修復的台灣藝術大學老師郭江宋，擁有西班牙馬德里大學繪畫創作與修復保存的雙碩士學位，參與過西班牙教堂彩繪修復，在國內修復過許多博物館典藏作品，是台灣少數經驗豐富的修復師之一。

郭江宋表示，「戰備整備」雖有白霧、霉點現象和汙垢問題，但並無老件常見的龜裂狀況，在適當使用水溶性和有機清潔劑去汙處理和上油保護後，恢復原有的彩度、飽和度、亮度和層次感，再原狀保存30至40年不是問題。

2人在「戰備整備」畫作前，來一場大師級的時空對話，賴武雄肯定郭宋江「妙手回春」整舊如新，難掩興奮說道「再見到30多年前的老朋友，好像剛完成沒多久一樣！」

遊客聽說他們之間難得的機緣，也開心能與2位為歷史作見證的大師相遇，紛紛與他們合影留念，為金門行留下很不一樣的回憶。

「戰備整備」巨幅畫作局部之一。（李金生攝）

古寧頭戰史館典藏歷史文物，吸引遊客穿梭來去。（李金生攝）

(中時 )