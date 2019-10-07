◎中火廢水含硼超標24倍 最重罰2千萬

台中市環保局首次發現台中火力發電廠（簡稱中火）廢水含「硼」超標！台中市環保局長吳志超7日公布該局9月19日隨機採樣中火廢水，檢測結果發現「D03第5～8號」機組放流水含硼濃度高達121毫克/公升，比放流水標準5毫克/公升，超標24倍。市府10月5日已發文給中火，要求陳述意見，最後回覆期限10月21日，若陳述未具正當理由，市府預定10月底會做出裁決處分，不排除重罰最高2,000萬元或勒令停工。

◎韓流再起！外國人置產 高雄狂增46％

外國人士來台置產最青睞高雄市！依統計，今年1到8月外國人在高雄市累計買賣取得建物棟數年增率高達46.9％，新北、台南亦呈現年增正成長走勢。

◎私幼爆密室超收 新北市府停招重罰

新北市板橋區私立皇佳幼兒園違法超收90名幼生，載運到皇龍補習班的密室上課，以規避稽查，且未辦理幼兒保險，遭新北市教育局重罰51萬9000元，勒令停止招生，後續還得處理退費問題，以1個月學費9500元計算，恐面臨至少數百萬元退費。

◎領先全球 呼吸道融合病毒有疫苗了

台灣每年約有1000個嬰幼兒感染人類呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)，其中有高達9成為2歲以下的嬰幼兒，國衛院研發重組腺病毒疫苗，具有抑制病毒、降低發炎等症狀，未來疫苗問市可讓15歲以下小孩及65歲以上老人接種，確保國人健康。

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(中時電子報)