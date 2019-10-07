今年檢查項目新增心血管鈣化指數分析，讓農漁民長者及早發現心肌梗塞風險。(新北市農業局提供／吳亮賢新北傳真)

農漁民長者至新北市聯合醫院進行檢查。(新北市農業局提供／吳亮賢新北傳真)

結合重陽敬老，新北市邀請農漁民長者免費健檢，顧健康、呷百二！凡設籍新北市、年滿50歲以上，具有農漁會員或農保資格的農友，每2年就可以免費向在地農漁會報名參加，農業局表示，歡迎民眾趁著連假開心健檢、出遊，增進身心健康。

新北市為全台唯一提供農漁民長者免費健檢服務的縣市，已連續辦理10年，除了三高、代謝症候群、低劑量肺癌電腦斷層篩檢(CT)等各項檢查外，今年更新增「心血管鈣化指數分析」，以高階快速電腦斷層掃描儀，執行非侵入式不打顯影劑的心臟掃描。

淡水區農會9月下旬特別率2百多名農友至聯合醫院三重院區受檢，其中一位72歲阿嬤開心表示，「5點就起床了，讓農會帶著趴趴走，有點像是年輕時旅遊團，醫院的護理師都好親切，檢查完還有餐點揪甘心！」

農業局指出，去年度共有30家農漁會辦理健檢完成，受檢人數總計4463人，成效良好，自100年開辦以來，至今年9月底止，受檢人數已超過6萬人次。

農業局長李玟表示，「新北限定」的農漁民長者健檢免費報名中，凡設籍在新北市、年滿50歲以上(以108年7月31日為基準日)、具有農漁會會員或農保資格的農友，每2年可以免費報名參加健檢，符合申請條件的農漁民，趕快至各農漁會報名參加。

(中時 )