雙連社福基金會與多扶假期為協助年長者走出戶外，於昨(7)日在新北市石門區老梅沙灘舉辦「玩美心動銀領時尚海灘趴」邀請45位平均年齡近80歲長者參加，一起體驗這輩子沒做過的事，包括「比基尼T恤時尚走秀」、「Cosplay萌拍寫真」。有長者上台走秀時，興奮地跳起舞來，台下爆出如雷掌聲，活動氣氛熱絡。

「玩美心動銀領時尚海灘趴」於昨下午3時在舉行，由平均年齡65歲的不老志工跳草裙舞開場，隨後安排45位長者，輪流穿著比基尼T恤上台走秀，台下響起如雷歡呼聲，有的長者還意猶未盡跳起舞來，捨不得下台。

雙連社福基金會表示，此次活動包括「比基尼T恤時尚走秀」、「Cosplay萌拍寫真」等，有別以往銀髮族旅遊的循規蹈矩，希望讓平均年齡近80歲的長輩突破自我，體驗一輩子都沒做過的事。

長者受訪時回應，本來非常抗拒穿著比基尼T恤，但在家人鼓勵下，她決定豁出去，「我都80歲了，還有什麼好怕的」。

新北市社會局專門委員林坤宗提到，「帶長輩出門走走是延緩失能非常重要的方法，但現代人忙碌，許多人沒時間照顧長輩，所以社會局、社福機構的角色就相當重要」。

雙連社福基金會總幹事蔡恩典表示，「這場活動除了帶長者出遊外，也是希望拋磚引玉，讓台灣更多社福機構看見，舉辦類似的特色活動，協助長者踏出家門」。

(中時 )