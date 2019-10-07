屏東縣長潘孟安（右）造訪百歲人瑞鍾張喜妹阿嬤家，致贈重陽禮、熱鬧慶賀人瑞添壽沾福氣。（林和生攝）

為歡慶重陽節，永大日照中心由10位失智及高齡會員，披上圍裙當起高年級實習生，在中心內的饗樂餐廳內，接待其他用餐長者，搭配現場樂團演奏的輕鬆氛圍，讓在場每位參與者都是閃亮主角。

擔任快閃服務生的84歲高齡會員林鄭素界笑說，外界都認為老了就是要給別人服務，一聽到這活動覺得有意思，決定重新體驗服務人的樂趣，年輕時開裁縫店做生意的她，彷彿搭著時光機回到過去，這天她臉上始終洋溢著笑。

90歲周寶英曾經營豬肉攤生意，當起服務生的那一刻，也如回到老闆娘角色，深深體會「呷到老還能服務別人是多大的福氣！」在現場用餐的熟齡會員湯雪俐說，看到快閃奶奶服務生的自信模樣，讓原本就很好吃的餐點，感覺吃起來又更香了！

畢嘉士基金會執行長周文珍說，這場另類敬老活動，希望喚起更多社區朋友的認識，去除各種對自我及他人的刻版印象，懂得求助及互助，能讓社區於在地長出自己的力量，讓就地安老不是一句口號，而能走的更長更遠。

場景轉到另個現場，屏東縣長潘孟安7日協同縣府團隊前往內埔鄉百歲人瑞鍾張喜妹阿嬤家，致贈重陽敬老慰問金、祝賀小卡及金鎖片，熱鬧慶賀人瑞添壽沾福氣。

潘孟安表示，照顧不分節慶，而是該落實日常生活之中，縣府積極在各項福利上努力，希望讓長者們在這塊他們深愛的土地上繼續安居樂業。

(中時 )