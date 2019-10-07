交通部表示，為協助運輸業者發展綠色城市物流，10月起將放寬電動三輪機車載重管理規定，電動三輪機車載重可由80公斤增加1.5倍，最高可達200公斤，業者可依規定進口貨製造特別設計的電動機車，經檢測合格後就可到公路機關領照，另中華郵政公司前已宣示，將採購電動三輪機車，以順應郵務需求。

交通部表示，隨著無實體通路日益龐大的購物需求，為使貨運快遞物流業者物暢其流，並減少移動污染源對環境污染，國外亦已有利用三輪機車載貨經驗，交通部順應物流業者之需求，參考歐盟規範與國際接軌。

交通部指出，10月1日起修正道路交通安全規則及車輛安全檢測基準，放寬電動三輪機車載重管理規定，具封閉式貨箱特別設計的電動三輪重型機車，從現行80公斤增加到200公斤，另貨物不得超出或附載於貨箱以外。

業者可自即日起依規定進口或製造具封閉式貨箱特別設計的電動三輪機車，並經檢測審驗合格後，到公路監理機關登檢領照行駛道路。中華郵政公司前已宣示將採購電動三輪機車，以順應郵務需求。

交通部指出，本次道路交通安全規則修正，能鼓勵物流等貨運業者使用對環境較低污染的電動三輪機車載貨，期望創造優質友善的綠色城市物流。

(中時 )