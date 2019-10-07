2019諾貝爾生醫獎公布直播畫面。

2019年諾貝爾生醫獎，由哈佛大學的威廉‧凱林（William G. Kaelin Jr,美國）、牛津大學的彼得‧雷克里夫爵士（Sir Peter J. Ratcliffe,英國），與霍普金斯大學的葛林‧薩門沙（Gregg L. Semenza,美國）3人共得，他們因為研究細胞的適應氧氣與應用機制，得到今年的大獎。3人將平分900萬瑞典克朗（約2830萬台幣）獎金。

大家都知道我們氧氣對動物來說特別重要，不過在30億年前之前，地球的氧氣很少，當時的生物是不使用氧氣的。生物如何，又何時從不用氧氣到依賴氧氣，這之間的轉換過程一直是個重要課題，諾貝爾大會（Nobel Assembly）說，他們的創新發現揭開了生命中最重要的適應機制過程之一。

用諾貝爾委員會的話來說：「氧氣感測是許多疾病的核心。今年的對生理學具有根本的重要性，並為抗擊貧血、癌症和許多其他疾病的新策略鋪平了道路。」

(中時電子報)