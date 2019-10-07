台灣有許多外食族民眾，較少吃到魚類料理。梓官區漁會打算建立南部食魚活動基地，整合6級產業建置食育推廣場域，讓民眾能更深入及關懷漁業、親近海洋，達到漁業永續發展的目的。

梓官區漁會7日邀請高雄市國中小學校長、主任、營養師、營養午餐採購人員，及家長會幹部等參訪產地，讓大家了解魚貨的生產及加工過程。

梓官區漁會說，盼藉此提升學校對國內漁產品供應的信心，進而採購優質國產漁產品，漁會也將食魚文化融入教學，進入大高雄地區校園推廣食魚教育，並加入珍惜食物與食安議題，培養民眾及學童從生活中認識食材的來源與營養內容等，學習不浪費食材，並珍惜自然資源。

近來政府致力推廣AVR技術，該漁會與海洋局、高雄科技大學合作，將AR（擴增實境）及VR（虛擬實境）體驗遊戲融入到食魚體驗活動，寓教於樂，讓民眾輕鬆學習到相關知識。

另外，蚵仔寮魚市場於2015年率先取得全國首張魚市場HACCP（危害分析重要管制點）驗證證書，讓全國首座HACCP魚市場座落在高雄，從漁產品原料端至消費者端的每個環節層層把關，要讓民眾吃得心安。

(旺報 )