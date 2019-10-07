大多數人都知道醫院藏有許多病菌，但現在裏頭可能有個你意想不到、卻同樣是散播病菌溫床的物品──醫院隔簾。國外研究發現，醫院圍繞著病床的隱私隔簾（privacy curtains）往往帶著不少病菌，其中包括有「超級細菌」之稱的金黃色葡萄球菌，除了醫院要勤清洗、更換隔簾，民眾接觸後也別忘了趕緊洗手。

國外網站《Live Science》報導，一項在加拿大的研究監測10條剛清洗完的醫院隔簾，其中8條位在病患區，2條則在沒有病患的區塊。而病患區的病人本身都未帶有超級細菌。

經過三週持續監測，在第3天，微生物開始增加；到了第14天，8條隔簾中的其中5條都有超級細菌的陽性反應，它在免疫力低下的人身上尤其具有致命性；再來到第三週，這8條隔簾全部帶有超級細菌，而且汙染程度比加工食品還高。反倒是另外2條遠離病患的隔簾，經過三週依舊乾淨完整。

研究人員指出，醫護人員、病人、探視者經常會接觸這些隔簾，但這些物品卻不常清洗或更換。甚且民眾接觸患者後還會記得要洗手，但觸摸這些隔簾後卻鮮少會洗手，可能提高交叉感染的機會。建議醫院每兩週就應該洗滌或更換隔簾。

醫院是超級細菌的大本營，進去醫院應做好防護，避免把病菌帶上身。（圖片來源：pixabay）

其實不只是醫院隔簾，醫院本身就是超級細菌的大本營，《康健》曾撰文指出，逛醫院不比逛百貨公司，沒事還是不要去，因為醫院裡充斥著無形的危險，其中金黃色葡萄球菌是醫院中普遍可見，而且很難治療的重要致病菌，可能感染人類的全身各部位，例如皮膚、皮下組織、骨關節、呼吸道等。

而被稱為「超級細菌」的具抗藥性金黃色葡萄球菌（簡稱MRSA：Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus）是最常見的院內感染病源菌，大部份的抗生素對它都無效，少數有效的抗生素不僅價格昂貴而且都有副作用，造成治療困難，增加病患的死亡率。

因此，如何改善醫院衛生環境以防止MRSA的傳播，並且加強院內的感控措施，以避免院內或社區間的大型感染，更顯重要。一般民眾不得已進出醫院時，則要小心別被感染，更不要把病菌帶回家，可以記住幾個保護自己的方法：

1. 儘量不要觸摸、倚靠醫院的牆壁、扶手及任何物品。包括醫護人員的制服，就算是多年不見的老友，也要跟他保持安全距離。

2. 戴口罩，減少飛沫傳染的機會。

3. 常洗手，尤其是吃東西前一定要洗手。

4. 避免揉眼睛、摳鼻孔，因為黏膜組織容易受到感染。

5. 若是皮膚表面有開放性的傷口，最好在上醫院前先包紮好。因為少了皮膚的保護，細菌很容易入侵。

6. 回家後，立刻換掉在醫院穿過的衣服，並全身沖澡。

醫院電梯按鍵也容易散播病菌，建議可以用其他物品替代觸摸。（圖片來源：pixabay）

另外，電梯是密閉空間，容易造成飛沫傳染，最好戴上口罩，並避免大聲的交談。如果沒有口罩又遇上有人咳嗽時，立刻停止呼吸並用手帕摀住口鼻，可以減少被傳染的機會；若自己想咳嗽，也要遮住嘴巴，避免病菌隨口沫四溢。

在醫院按電梯也有技巧，把握「不要用手指頭直接觸摸」的原則，如果手指沾染了細菌，則容易到處散佈，也可能跟著你回家。可以試試以下替代方法：

1. 使用伸縮的筆頭按電梯，按完後就把筆頭收回去。

2. 若是遇到需要感應的按鈕，可以利用導電的金屬（例如鑰匙）做間接的接觸，或是用手指的關節觸碰，會比直接使用手指頭觸摸來得安全。

(中時電子報)