民富國小「學富樓」獲國家卓越建設獎的優質獎。（羅浚濱攝）

新竹市長林智堅啟動「新校園運動」，投入超過37億整建老舊校舍，預計將拆除新建18棟校舍，繼光武國中AB棟、關東國小關愛樓、新竹國小振興樓、培英國中學英樓等老舊校舍新建，民富國小「學富樓」也在7日落成啟用。

民富國小有91個班級，東棟校舍因耐震係數低於0.5，2014年老舊大樓曾天花板突然崩落意外，2016年底停止使用，經市府投入1.9億整建，並新建東棟校舍「學富樓」，老舊校舍也蛻變為獲國家卓越建設獎優質獎的肯定。

林智堅表示，新竹市過去公共建設缺乏系統性的規畫，他擔任市長後發現市府財政有限，重大建設卻刻不容緩，因此積極向中央爭取經費，「用3塊錢向中央爭取10塊錢的建設」。

林智堅強調，耐震補強是新校園運動重點，攸關孩子安全，一點點都不能耽擱，這5年來他已向中央爭取124億，透過像新校園運動這樣的重大建設，改變整座城市，讓教育工作大步向前。

民富國小「學富樓」20間教室都設計專屬洗手台與陽台，樓梯間以觀景台概念設計，讓孩子遠眺全校，並新建無障礙通道串連各大樓，讓身障孩子也能在校園間穿梭無阻。校長胡如茵說，「學富樓」啟用後依舊靠近市立棒球場，頂樓露台將成為看球賽的秘密基地。

(中時 )