北港朝天宮第3代祖媽鸞轎歷經8年多建造，舉辦峻工圓造典禮。（張朝欣攝）

北港朝天宮第3代祖媽鸞轎雕工細緻紋飾繁複，傳承神轎工藝。（張朝欣攝）

北港朝天宮第3代祖媽鸞轎歷經8年多建造，7日舉辦峻工典禮，此鸞轎斥資上千萬元，其雕工細緻紋飾繁複，以神仙飛龍、神獸水族為主題，並記載聖母成聖及顯聖事蹟，傳承媽祖文化與鑾轎工藝供後世永續保存。

北港朝天宮祖媽鸞轎竣工圓造典禮，7日由朝天宮董事長蔡咏鍀率全體董監事共同主持，隨後由法師誦經灑淨祈福，吸引眾多信眾先睹為快、合影留念。

北港朝天宮為國內外媽祖信仰重鎮，祖媽至六媽均有轎班會，其中祖媽轎班會金順盛鑾儀衛，為最早成立的轎班會之一，其第1、2代鑾轎雕梁畫棟，充分展現宗教文物的藝術之美。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，第1代祖媽鑾轎由知名木匠師傅陳應彬製作，1912年完工，目前典藏在朝天宮文物館內，第2代祖媽鑾轎1964年啟用，歷經半世紀即將功成身退；第3代祖媽鑾轎由10餘名工藝師日月雕鑿8年多，是耗費最多時間建造的祖媽鑾轎。

祖媽會會長吳俊彥表示，第3代祖媽鑾轎興建事宜由前會長蔡正旺發起，並聘請成功大學建築研究所蔡侑華士參與整體設計，經董監事、工藝師群策群力，其藝術性、實用性、安全性更加完善，細看之下可發現許多巧思安排。

吳俊彥指出，轎頂飛獸象徵天空，寶珠為燈指引眾生；轎中間象徵陸地，金水兩將軍、四海龍王、八仙環繞，櫺部內懸「歷朝皇帝褒封聖母」匾共64字；轎腳象徵海洋，為鼇魚懷珠造型，四側水族環繞，代表四海安瀾、盛世太平。

(中時 )