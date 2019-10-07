吳鳳7日出席美食外送品牌記者會，他近日剛帶家人返土耳其旅遊，大女兒才剛到當地3天，就從中文改說土耳其話，讓他相當開心，坦言這也是亡父最想看到的畫面。他透露父親臨終前在加護病房，仍掛念他沒有一分事業，雖然支持他的表演路，但仍掛心他之前提及的果汁代理，現在投入百萬經營，希望可以完成父志。

吳鳳表示：「代理了一些土耳其當地果汁，像是石榴、西櫻桃，購物台反應不錯。」他與另一位娶台灣媳婦的土耳其同鄉一起經營，目前剛起步，公司規模5人，他希望未來可以代理更多食品，促進兩地貿易，也讓台灣年輕人有更多工作機會，他感性地說：「我父親希望有自己的農場跟加油站，我會慢慢努力，完成爸爸的願望。」

吳鳳繼承父志。（吳維書攝）

10日即將來臨，吳鳳受邀擔任國慶活動主持人，他相當開心，內心也難掩緊張，「活動的用詞比較正式，我最近不斷練習，希望當天可以好好表現。」他認為這個工作邀約相當有意義，他身為新住民代表，覺得非常榮耀。

(中時 )