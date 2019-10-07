中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰指出，世界衛生組織（WHO）調查高達75％的人，有失眠、胸悶、心悸、頭暈、腸胃不適、頻尿、頭痛、耳鳴等「亞健康狀態」，即中醫說的「自律神經失調」，或西醫稱的「身心症」，必須預防才能遠離病兆。

周伯翰說，臨床上患者有上述症狀就醫，醫學檢查往往是正常結果，但患者還是覺得身體不對勁，這種狀態就是「亞健康狀態」。

周伯翰舉23歲黃小姐的案例，她喜歡騎重機車，有次發生嚴重車禍，奇蹟似毫髮無傷，也沒有腦震盪，但之後吃味道較重的食物，就會覺得口中有血的味道而嘔吐。

黃小姐在腸胃科與神經內科檢查一切正常，後轉介到身心科，經過「自律神經檢測」後，發現交感神經活性過高，判斷是一時「急性創傷壓力」引起的「身心失衡症狀」，經過藥物治療與心理諮商後，已完全恢復正常。

周伯翰指出，亞健康是人體處於一個健康與患病的臨界點，雖然未患病，但已是患病高危險族群，如長期壓力引起的腸胃不適，較容易罹患胃潰瘍和胃食道逆流，恐慌症狀者罹患心血管疾病機會也較高。

導致亞健康常見原因包括，長期生活或工作壓力、不良生活習慣如日夜顛倒、易緊張、急性子與要求完美的個性、天生敏感體質與不良睡眠等。周伯翰建議適度運動、均衡飲食、良好睡眠及學會放下4大原則，擺脫亞健康狀態。

(中時 )