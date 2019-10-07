經農會反映農委會已經調200份名額供田尾農民申請使用。(田尾鄉農會提供／吳建輝彰化傳真)

即日起只要農民符合資格，就可到農會申請推廣券，憑推廣券即可到指定通路或農會以20元的優惠價格購買「壬酸」。(田尾鄉農會提供／吳建輝彰化傳真)

農委會確定明年2月全面禁用農藥「巴拉刈」，近日辦理「免登記植物保護資材壬酸除草推廣第4階段方案」，發放農業藥物毒物試驗所研究出替代製劑「壬酸」每分地2瓶，最高每人申請10瓶，但田尾鄉蔬菜種植面積未達補助標準，導致田尾菜農無法申請引不滿，田尾鄉農會回應，已向農委會反映並爭取200個名額。

巴拉刈為台灣農民普遍使用的農藥，由於價格便宜用途廣泛，深受農民喜愛，但在農藥管理上巴拉刈屬劇毒農藥對人體有害，民眾使用巴拉刈輕生致死率超過6成，目前全世界已有77個國家禁止使用，農委會原先決定今年2月禁用，但經過評估目前還有許多巴拉刈成品存於農藥販賣業者及農民，直接禁用勢必會造成衝擊，引此決定放寬到明年2月才禁用。

田尾鄉農會供銷部主任彭文勇表示，田尾主要以生產花卉居多，並未達補助資格蔬菜種植面積要400公頃，但是田尾除了花卉其實也有種植蔬菜的農民，經過總幹事向農委會反映後，也提供200份名額供農民申請，由於數量有限農會也允諾會持續爭取。

即日起只要農民符合下列六項其中一項資格，包含「3章1Q農民」、「友善環境耕作登錄農民」、「有農保資格農民」、「農委會輔導青年農民」，「加入農業產銷班班員」及「參與對綠色環境給付計畫有案人員」，就可到農會申請推廣券，憑推廣券即可到指定通路或農會以20元的優惠價格購買「壬酸」。

(中時 )