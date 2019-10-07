新竹縣文化局首度結合各鄉鎮10個地方文化館和微笑社區營造成果展，13日舉辦「串串生活節」將在新瓦屋客家文化保存區熱鬧登場，讓民眾參與微笑社區感動的過程，共同推動微笑竹縣好生活。

文化局長田昭容在活動記者會中指出，此次有18個社區營造以社區照片和特色產品展示成果故事，社區夥伴將以說故事方式，分享社區營造過程和心得，現場並有手語翻譯員，提供全程翻譯。

會中，來自印尼等7個國家的新住民姊妹，利用自身技能成為專業講師，將帶領民眾了解新住民母國文化。竹北愛鄰社區「不老合唱團」的阿公阿嬤，透過美妙歌聲，展現活力。「關西古橋市集」則推動友善環境理念。

首度與地方文化館結合的「串串生活節」， 將把館舍精華帶到新瓦屋，呈現在民眾眼前，如尖石鄉原住民文化館將推出原民文化體驗，縣史館有手做DIY，紙寮窩造紙工坊有手抄紙示範，還有各館闖關快問快答等。

縣府祕書長陳季媛表示，串串生活節有27個攤位，另有闖關集章、拿環保餐具、運動背袋好禮、生活市集等精采活動，歡迎國慶連假民眾一起來各攤位「串門子」。活動詳情請上新竹縣政府文化局官網「竹縣go藝思」粉絲專頁查詢。

(中時 )