美國職棒大聯盟世界大賽10月22日登場，今天出席返台記者會，被問到看好哪一隊，林子偉選擇休士頓太空人。

林子偉解釋：「我覺得是休士頓太空人吧！他們雖然不是大聯盟身價最高的球隊，但他們是戰力很穩定的球隊，不過棒球比賽很難預測，因為你永遠不知道場上會發生什麼狀況。」

不少台灣球員現在在美國為了大聯盟夢想奮鬥，看到越來越多人有機會登上這個舞台，林子偉說：「開心這麼多台灣好手上大聯盟，內心也覺得很光榮，畢竟大家都是從台灣來的，隊友也會問我他們感興趣的球員。」

預測了世界大賽冠軍，現場媒體也請林子偉預測下一位會上大聯盟的台灣球員，他想了想回應：「下一位我不敢講是誰，狀況很難講，因為也不確定明年發生什麼事，很難講下一個是誰。」

結束了今年大聯盟球季，林子偉返台後依舊忙碌，除了今天的記者會，11月、12月還會出席國泰夯棒球-My Way林子偉棒球精進計畫，透過迷你棒球教學，讓各地小朋友接觸棒球、享受棒球，聖誕節也會和球迷做公益，和兒童之家的小朋友進行交叉組隊的友誼賽。

今天在記者會上，林子偉和國泰世華銀行行政長周衛華互動熱絡，兩人互相準備禮物互贈，周衛華收到林子偉特別準備的中華隊簽名球衣，祝福林子偉在緊接而來的亞錦賽有出色的表現。

(中時電子報)