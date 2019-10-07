新竹縣「生活好滿竹」新節電運動起跑囉！副縣長陳見賢和客家料理一哥邱寶郎師傅，7日在活動記者會以在地柿餅和烏魚子做搭配，示範「烏魚子起司拼盤」的低碳美食作法，號召民眾發揮創意參加低碳料理比賽。

陳見賢表示，竹縣各機關學校在這2年用電量有減少，代表積極宣導有成，縣內住宅用電比例占12％，僅次工業用電，但因人口持續增加，使整體用電量呈增加趨勢，如何落實家庭節電？為今年節電推廣的首要目標。

產發處副處長姜禮仙表示，今年節電活動分為「教育推廣」及「住宅家戶節能」，為提升民眾節電觀念，將辦「戶外節能推廣活動」、「戶外共食暨低碳料理比賽」、「賣場節能講座」及「遊樂園節能推廣活動」。

會中邀請料理師傅邱寶郎，用在地食材如粄條、桔醬等，設計4道低碳料理，邱強調低碳料理不只是少油少鹽，更要兼顧均衡飲食，以清爽為主，吃得輕鬆，吃得健康。

新竹縣新節電運動11月將分別在燦坤及家樂福舉辦講座，教導民眾居家節電，選購節能家電等，還有機會獲得500元節能家電禮券。

遊樂園節能活動將分在小叮噹遊樂園及綠世界生態農場辦理，民眾憑節電成功電費單，即可免費兌換門票。各項系列活動詳情，請上新竹縣政府產業發展處官網。

(中時 )