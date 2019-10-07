中國方便面銷量再次暴漲，專家認為是「消費升級了」！？

從去年美中貿易戰正式開打以來，大陸經濟成長的確受到不小的影響。一項頗具爭議性的經濟增長反指標「泡麵指標」，最近再度引起大陸媒體與經濟專家的爭論。有些人認為，經濟快速增長期導致中產階級崛起，飲食追求精緻化，泡麵銷量隨之下滑，而經濟增長受中美貿易戰影響而減速，在收入減少情況下讓泡麵銷量回暖。不過，反對「泡麵指標」的人則認為，這不是消費降級，反而是另種形式的消費升級。

《中央社》報導認為，泡麵在大陸興衰史，正是為過去40年來大陸經濟發展最好註腳。《南華早報》引述統計數字稱，泡麵在大陸和香港的銷量從2014年開始下滑，部分是受新興外賣行業採大量補貼政策的衝擊。泡麵銷量在2016年下滑至385億包，至2018年又來到400億包大關，專家預告，今年還會進一步成長。

泡麵銷售量的波動在中國引起了消費升級還是降級的爭論，而在中美貿易戰加劇之際，因大陸不斷提振內需以對抗經濟下滑，如果內需提振失效，經濟成長目標可能失守。

中共官媒《人民日報》為此指出，泡麵市場回暖無關消費降級，主要原因是「高價位的泡麵市占和市場滲透率逐步提升，這不但不是消費降級，相反是另一種形式的消費升級。」

為數不少的網友也站出來力挺官方的分析稱，目前市面上有多款泡麵都在人民幣25元（新台幣約110元）以上，還會啟動飢餓行銷策略。以前的泡麵業者一年殺一頭牛就夠了，現在光一碗泡麵就有3~5塊牛肉。

不過，瑞信大中華區副主席陶冬則稱，時隔5年泡麵在大陸的銷量重新登上400億包。如今高端泡麵「吃起來像外賣麵條」，但是，泡麵再怎麼變還是泡麵。泡麵的熱銷與其說是產品端有大變化，不如說是消費者偏好出現了大的改變。與泡麵一同走俏的還有榨菜等低價產品，而銷售受重創的是高檔汽車與奢侈品。這些的背後，一言以蔽之就是消費降級。

(中時電子報)