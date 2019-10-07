陳明文今年5月2日召集公路總局與民雄鄉公所及嘉義縣政府一起協調討論修正方案，日前公路總局核定經費。（陳明文辦公室提供／張亦惠嘉縣傳真）

民雄鄉是嘉義縣人口最多的鄉鎮，加上鄰近有中正大學、嘉義大學、吳鳳科大等校，出入人口數高，因民雄街面停車位不足，違停現象嚴重，民雄鄉公所提出在分局旁市場用地興建地下停車場計畫，幾經協調，公路總局日前核定計畫，若工期順利，預計在2022年完工。

民雄鄉公所指出，「民雄鄉市場用地地下停車場」預計興建地下3層樓，每樓約可提供80至100個停車位，地點鄰近民雄火車站，工程總經費為3億6016萬6000元，中央補助經費為2億5215萬4000元，其餘由民雄鄉公所自籌經費為1億801萬2000元，

立委陳明文說，民雄街面停車位不足長期困擾在地民眾，興建民雄鄉市場用地地下停車場案，之前因為經費等等問題，被公路總局退回，今年5月2日召集公路總局與民雄鄉公所及嘉義縣政府一起協調討論修正方案，日前公路總局終於核定，希望能一次解決民雄停車問題。

民雄鄉長何嘉恒表示，民雄車站出入人口數約10萬人，公所提出民雄都市計畫市場用地，目前是臨時停車場，爭取到興建地下停車場的經費對民雄未來發展有一定的幫助，目前也在討論地上興建新市場的可能。

有地方人士指出，改停車場是好事，但更重要的是宣導民眾不要貪圖一時方便違停，還給用路人好的行車環境。

(中時 )