重陽節敬老，爭取連任的台中市北區北屯立法委員沈智慧一早到舊社公園、文莊里等各地參與重陽敬老活動，也承諾將在立法院質詢要求為「失智老人照護工作」爭取預算，協助65歲以上之長者配戴具有定位功能之「愛的手鍊」，同時做好登錄系統，當失智長者走失時能盡速尋回，及時防止意外的發生。

沈智慧7日一早6點就到舊社公園向鄉親請安，接著陸續到文莊里等各地參與重陽敬老活動，祝福長輩們重陽敬老節快樂。

沈智慧說，目前全國每3.3戶就有1戶內有65歲以上的長者，台灣已成為老年人口超過14％的高齡社會，失智人口更超過28萬人，相關長者走失案件也逐年快速增加。而每年超過2萬以上失蹤人口中，失蹤老人逐年增加，而失蹤老人中每2位就有1位可能失智，佔整體失蹤老人的最大宗。

沈智慧以「失智長輩家屬」的經驗，呼籲子女要對家中長輩特別關注。沈智慧說，很多老人家不愛出門，不想說話也不願動，這可能是失智症的徵兆，子女們應多關注家中的年長者。沈智慧說，她父親晚年得了失智症，因此很能理解失智症家屬的心情，而且「失智症是一種疾病現象而不是正常的老化」，目前國內已有相當多民間團體提供失智症免費初步篩檢，各大醫療院所也有健保補助的失智症相關醫療協助，子女應主動關心及陪伴老人家就醫確診。

為協助預防長者走失，沈智慧將質詢要求內政部及警政署等相關單位，結合民間團體的力量，協助家庭有65歲以上之長者，廣為配戴具有定位功能之「愛的手鍊」，同時做好各項資料之登錄系統，以利失智長者走失時，能盡速尋回，並防止意外的發生。

(中時 )