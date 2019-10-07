天涼好個秋，緊接著又是國慶四天連假，來台北東區走走吧！旅遊體驗平台KKday與國泰世華KOKO數位銀行攜手合作，聯手打造全新旅遊體驗空間「KKairline」，今（7日）正式於KOKO LAB亮相！繽紛馬卡龍、棒棒糖、甜甜圈當布景，一秒到歐洲；免費穿浴衣，日式夏日季典，你就是和風美人！這裡也有旅遊相關資訊，不用出國，也能享受旅行美好！

棒棒糖、冰淇淋！粉色系夢幻甜點店，讓人拍照打卡不手軟。

「我不是在旅行，就是前往旅行的路上」！壓力累積久了，我們都有一顆想「放空」的心想旅行！即使沒有充裕時間，不妨也來東區走走！特別打造的「KKairline」空間邀您一起登機旅行趣！開幕當日，更特別邀請超高人氣的女神好朋友組合溫妮、泱泱擔任一日座艙長，不僅再次回憶好友出遊趣味點滴，也帶來豐富的旅行經驗分享！

KKairline機場櫃檯報到，拿著護照、領取機票，即刻就能出發去旅行！（KKday提供）

從入口就有完全仿真的飛機時刻表、登機門和行李箱，一進門映入眼簾的便是登機櫃台，讓心情也悸動起來，彷彿即將脫離現實出國旅遊！現場還有頭等艙的空中酒吧、可以手寫明信片的繪馬架，搭配楓紅植栽造景和浴衣試穿體驗，一秒變身京都和風美人。

頭等艙的空中酒吧，充滿夏日風情！

棒棒糖、冰淇淋！粉色系夢幻甜點店，讓人拍照打卡不手軟！夏季泳池和大型泳圈道具，任何人都能拍出熱帶島嶼的度假風情！即日起至12月底，來KKairline拍照打卡，就有機會抽中各項好禮，最大獎還是東京或首爾的雙人來回機票。

鳳梨、貝殼、愛心等造型泳圈，洋溢濃濃夏日風情！

週末也邀請到各領域的知名人物前來演講，包括大型壁畫家藍色隧道、NTC教練Danny Wang、專精旅行攝影的Youtuber得體夫婦、旅遊作家工頭堅等，化身座艙長帶領大家從不同面向看旅行！

此外，快閃店中也提供旅遊手冊、可節省旅費相關信用卡簡介、旅遊平安險等資訊！拍照打卡享受旅行樂趣時也能多相關收集，讓旅行增加更多小確幸！

KKday品牌行銷總監林家綝Bess、KOKO數位銀行經理李健輔Jeff，與KKairline一日座艙長溫妮、泱泱，共同拉開KKairline序幕。（kkday提供）

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(中時電子報)