新北市環保局連續7年舉辦「里環境認證計畫」評比，今年共評選出648個績優里，市長侯友宜（左）親自頒獎表揚。（葉書宏攝）

新北市環保局連續7年舉辦「里環境認證計畫」評比，今年共評選出648個績優里，市長侯友宜（右）親自頒獎表揚。（葉書宏攝）

新北市環保局連續7年舉辦「里環境認證計畫」評比，今年共評選出648個績優里，市長侯友宜（中）親自頒獎表揚。（葉書宏攝）

淡水區鄧公里里長邱美津帶領志工們打造開心農場，連續6年獲得「里環境認證計畫」評比五星級認證。（環保局提供／葉書宏新北傳真）

新店區吉祥里志工們邀集里民舉辦跳蚤市場，促進資源循環再利用，連續7年獲得「里環境認證計畫」評比五星級認證。（環保局提供／葉書宏新北傳真）

新北市環保局連續7年舉辦「里環境認證計畫」評比，今年共評選出648個績優里，創下7年來新高，其中436里獲得最高榮譽五星認證，市長侯友宜親自頒獎表揚感謝志工辛勞，他強調，未來要繼續努力，打造更宜居城市。

今年參與評比里數突破600里，比去年增加逾80里，評選出648個績優里，436里獲得五星認證、110里四星認證、74里三星認證，另外還有28里入選級認證。

侯友宜表示，自2013年起創立「新北市里環境認證」評鑑制度後，今年參加及得獎里數再創新高，特別感謝在第一線付出的里長和環保志工，他並強調，評鑑制度的特色在於除了最基本的環境整潔外，更能在環境美化、低碳永續、循環資源等項目上不斷追求進步。

值得一提，新店區吉祥里連續7年榮獲五星認證，里長林永輝對於里內環境的改造及綠美化都有著高標準的自我要求，處處都可以發現他的用心。另外，淡水區鄧公里連續6年獲得五星認證，里長邱美津召集志工，成功將里內髒亂點改造為「鄧公開心農場」。

環保局表示，里環境認證機制是肯定各里環保工作的重要計畫，目的在於讓推動環保工作認真且表現優異的里，被民眾看見進而給予肯定與掌聲，使在地里長、里民及志義工更有動力持續投入，未來將持續推廣里認證計畫，讓新北市的環境更乾淨美麗。

三重區福安里亦連續六年榮獲五星級認證的好成績，里長施正通對於里內環境相當用心。其於六張公園的一角打造「Q版土地公大型公仔」，是里內著名的保佑平安及守護環境之地標。

環保局指出，計畫依據各區地理環境、發展狀況不同，將全市28區分成3組，依各區公所推薦里參加評鑑的情況與成績進行評分排序，考核結果第一組前四名為蘆洲區、板橋區、三重區及淡水區，第二組前兩名為三峽區及鶯歌區，第三組前四名為貢寮區、石門區、萬里區及金山區，其中貢寮區、石門區及萬里區並列第一名。

(中時 )