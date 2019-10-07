台灣港務公司布袋管理處7日統計到9月底，嘉縣布袋港到澎湖馬公港的布澎航線乘客數，高達52萬6662人次，已創開航以來新高。迎接雙十連假，國慶當天各船公司已登記11航次，最早一班為雲豹輪、太吉之星2號，於上午7點30分自布袋出發往澎湖，單日進出旅客數超過4000人；布袋管理處指出，預計今年旅客數可達55萬大關。

布袋管理處今統計，連假第一天進出旅客數為4474人，之後3天進出人次也皆超過3000人，截至7日各個船公司已申報國慶日出港共11航次，其中，雲豹輪及太吉之星2號於上午7點30分載運完第1批旅客，會再趕回布袋於10點30分載第2批，從布袋港至馬公港有8班、至龍門港共3班。

台灣港務公司布袋管理處長謝診安指出，布袋-龍門航線一趟航程60分鐘，較布袋至馬公航程90分鐘，縮短半小時，更快速到達，故不少旅客會因行程計畫而選擇此航線，此外，百麗航運公司看準雲豹、藍鵲輪載客率高，已於9月底將原往返布澎公路的藍鵲輪，投入蘇澳往返花蓮航線，搶攻雙十連假商機。

謝診安表示，去年每逢連續假期，台灣經常碰上颱風侵襲，去年一整年統計下來，旅客人次約46萬人，搭乘率是開航以來最低；反觀今年，因受颱風影響停航較少，再加上全新的藍鵲、雲豹輪於年初相繼投入後，布袋至馬公只需1小時，吸引民眾為嘗鮮前來搭乘，使得布澎藍色公路更加蓬勃。

(中時 )