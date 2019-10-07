結訓典禮上，學員身穿白色烘焙制服，細心將自己製作的奶酥、紅豆麵包、巧克力杏仁餅乾等麵包西點一一包裝整齊上桌供老師檢視成果。（戴上容攝）

為協助身障者融入社會，八里療養院與新北市勞工局聯合開辦烘焙職業訓練班，近7個月的課程即將結訓，結業後院方及勞工局協助學員考照及輔導就業。八里療養院職能治療科主任張自強指出，職業訓練是身障者治療重建重要的一環，可幫助他們融入社會、建立自信。

結訓典禮上，學員身穿白色烘焙制服，細心將自己製作的奶酥、紅豆麵包、巧克力杏仁餅乾等麵包西點一一包裝整齊上桌供老師檢視成果。

八里療養院院長張介信表示，院方已連續十年榮獲新北政府勞工局身心障礙職業訓練服務績優機構甲等獎的肯定；學員完成課程外，接下來將輔導考照及就業，新北勞工局科長盧志銘也勉勵受訓的學員，「希望各位學員也能發揮所學，未來在職場發揮。」

領有心智障礙類手冊的學員阿華表示，「大學延畢後對未來失去希望，整天都在家玩電腦」剛參訓時很怕跟不上大家的進度，經由老師耐心教導，發現其實自己在做麵包上很有天賦。「我現在充滿目標，每天規律生活，和家人相處也更和諧」阿華表示職訓班除學一技之長以外，也教導職場禮儀、面試練習，對消除不安感很有幫助。

張自強指出，八里療養院較多心智障礙類患者，職訓課程長達半年多，對注意力不集中、感覺不協調的身障者是大挑戰，但透過院方提供的特殊課程、安全烘焙設備，並搭配職能治療師協助輔導，讓學員擁有一技之長外，也能熟悉職場人際互動，以利與社會接軌。

(中時 )