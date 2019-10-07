棒球亞錦賽下周一(14日)開打，中華隊有林子偉、張育成大聯盟等級的好手坐鎮，讓球迷相當期待，帶著大聯盟球員光環的林子偉，坦言比賽還沒打心情就很緊張。

林子偉笑著說：「面對亞錦賽，其實現在心情蠻緊張的。之前我還在小聯盟時，打國家隊沒有人會在乎你是誰，現在我的身份不一樣，是大聯盟球員，大家自然會把焦點放在我們身上，所以現在有點緊張，比賽都還沒打我就神經緊繃，希望自己能更放鬆一點，能夠帶著開心打球、享受棒球的心情去打比賽。」

林子偉透露，自己明天就會到中華隊報到並開始練球，這次他將和張育成組成「黃金三游」的超強陣容，兩人4年前亞錦賽也曾搭配過，林子偉認為當時就有默契，如今兩人都是大聯盟等級好手，期許能一起幫助中華隊打下更好名次。

畢竟是大聯盟球員，林子偉和張育成都受到母隊保護，亞錦賽應該會在面對中國大陸、日本、韓國時上場，對於這樣的安排，林子偉今天表示一切都聽從、尊重球團和中華隊指示，至於之前紅襪總教練柯拉（Alex Cora）上個月接受美國媒體詢問時透露林子偉可能代表中華隊打世界棒球12強，林子偉澄清：「 可能教練不清楚亞洲跟中華隊年底有哪些賽事，只聽過12強賽，因此造成誤會。」

(中時電子報)