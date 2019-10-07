63歲無黨籍市議員張運炳去年底在選舉投票日當天，和身兼競選總幹事的張姓堂弟，以每人1.2萬到4萬元不等的現金向選民買票，6月底已被判當選無效，7日刑事判決出爐，桃園地院依違反《選罷法》判刑3年半，褫奪公權4年，張姓堂弟則判2年、褫奪公權2年，全案仍可上訴。

適逢市長鄭文燦施政報告，張運炳一早還到議會質詢，但下午並未到場聽判，委由律師表示將待收到判決書後決定是否上訴。

第7度擔任議員的張運炳，去年11月24日投票日清晨，以電話聯絡62歲的堂弟、張姓競選總幹事，相約「來去運動」，兩人會合後，張以電話聯絡樁腳，在車上交付每人1.2萬到4萬元不等的賄款，指示樁腳向熟識的選民買票、爭取支持，在選情激烈、21搶11席的中壢區，順利吊車尾選上桃園市議員。

桃檢調接獲檢舉發動搜索，扣得的現金及選民繳回的不法所得共62萬餘元，張運炳也被收押1個多月、錯過上任宣誓，最後以口腔癌復發，獲100萬元交保，張一度否認犯行，說有開車外出、也有聯絡選民，在車上沒看到堂弟塞錢，若張有塞錢也跟他無關，法院審理時才坦承一切，堂弟也供出，張運炳在去年交付他100萬元，指示用來行賄選民。

(中時 )