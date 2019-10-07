▲中區農改場分場長陳俊位以實驗證明，該場研發新技術，明顯可看出該技術可降低根系免受淹水影響。（中區農改場提供／楊樹煌南投傳真）

苦瓜農作物最怕豪雨與淹水，但臺中區農業改良場新技術研發出，利用菇類栽培後的廢棄菇包，接種上該場最新研發的木黴菌，即可變成新型有機堆肥，在苦瓜種植前於田間施用，另在苦瓜畦面的莖基部旁再置放1包堆肥，誘引苦瓜新根生長至肥料袋內，就可克服苦瓜根系不受淹水影響，仍順利開花結果。

該項經臺中區農改場實驗成功的「因應氣候變遷、利用菇類剩餘物質再利用的循環農業新資材，讓苦瓜克服淹水逆境的新技術」，據該場場長李紅曦指出，經今年8月豪雨與淹水逆境試驗，苦瓜依然開花著果，並結實纍纍，還延長採收期，可證明此一新技術成果。

李紅曦場長並表示，今年5月以前暖冬與乾旱無雨，造成荔枝、龍眼等作物減產，8月則有接連豪雨，反造成百香果、苦瓜等農作物嚴重災損，氣候變遷是農作生產不得不面對的議題。

所以該場近年來積極研發功能性微生物，發展作物耐候用途的微生物製劑，希望能協助作物調適極端氣候所產生的環境改變。

農改場分場長陳俊位表示，經過試驗，該場研發新技術推出的新型有機堆肥，運用在苦瓜栽培，再配合木黴菌矽藻土液肥的施用，明顯可看出該技術可降低根系免受淹水影響，可做為協助農友克服氣候變遷，維持生產及收入，並發展韌性農業及兼顧循環農業的成功範例。

陳分場長並指出，今年8月處理的植株，在淹水過後未見植株死亡，未處理的植株，在淹水過後死亡率40％~80％，此外，處理的植株，還可延長採收期2個月以上，1分地產量由2,300公斤增加至3,200公斤以上，成效卓著。

(中時 )