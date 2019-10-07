台南市刑大拍攝短片招募新血。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

台南市刑大拍攝短片招募新血。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

刑警不好當！據刑事警察局統計，去年全台刑警缺額757人，缺額比率達16.94％，台南市刑事警察大隊今年6月招考30名刑事，10月要針對15名缺額進行招募，希望能補足南市16個警分局偵查隊員額，以完整戰力打擊犯罪，團隊也跟上潮流，日前拍攝影片徵才，內容有趣，引發迴響，8日就要截止報名，有志者動作要快。

南市刑大招募新血拍微電影

這部徵才短片不到3分鐘，以男、女警逗趣互動開場，接下來4名重裝警力登場，全副武裝搜尋同仁加入行列，同仁們有的套上刑警背心，有的打開衣櫃跳出，大喊「我準備好了！」，再帶入刑警工作內容及待遇條件，po上網路後沒多久點閱率就破萬。

據了解，這部影片因時間、人力有限，特別商請內勤弟兄配合演出，從發想、拍攝到剪輯完成不到3天時間，由人事室、科偵隊專才聯手合作，把握時間，不耽誤外勤辦案，也沒花到半毛錢，雖然有些倉促，但內容並不草率，希望能吸引到「有志之士」投入刑事警察行列。

台南市刑大大隊長林宏昇表示，隨著網路時代來臨，更需要有新概念、新思維及具電腦分析能力背景的警力加入，因此拍攝具有年輕氣息的短片，來吸引新血加入刑事大家庭，林宏昇說，刑警即晉升一線四星，每月比行政警察收入多6000元，未來升遷可報考警大，擔任巡官以上的職務。

(中時 )