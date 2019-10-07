雙十國慶日，壽山動物園免費入園，新生兒侏儒河馬寶寶「園寶」，也將首度亮相與大小朋友見面。園方更全台首創製造「收涎餅乾」，並將準備600份禮品讓民眾免費索取，以及舉辦「侏儒河馬動起來」AR著色體驗活動。

高市觀光局代理局長邱俊龍表示，壽山動物園歷經700多個日子期待及努力，終於在今年6月迎來侏儒河馬寶寶，經過網路及現場票選命名活動後，正式取名為「圓寶」，邀請全民在國慶日當天與「圓寶」同樂。

邱俊龍表示，「收涎」為古早習俗，在小朋友滿4個月時，為祈求平安健康長大所進行的儀式，動物園首次仿照舉辦製作「獨家收涎餅」，以「圓寶」最愛吃的紅蘿蔔及牧草當食材，搭配萬聖節造型的南瓜當餅皮製作而成，一起為侏儒河馬寶寶祈福。

動物園主任莊絢智將在場進行侏儒河馬解說小知識及照養心得，現場Q＆A答對的小朋友，可獲精美獎品。「侏儒河馬寶寶收涎餅同樂會」限量600份禮品，提供3款侏儒河馬造型餅乾給大小朋友。

此外，TAIWAN GO特別設計一款專屬AR塗鴉，活動當日搶先開放給小朋友體驗，在著色紙塗上心目中侏儒河馬「圓寶」顏色，透過平板以3D立體呈現，新穎的AR技術讓畫筆下的侏儒河馬栩栩如生。另當天開放20位遊客加入愛心動物認養行列，免費抽扭蛋，最大獎高雄華園飯店住宿券等好禮。

(中時 )