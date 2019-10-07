人員操作智慧路燈控制系統。（新北市漁業處提供／譚宇哲新北傳真）

互動式電子導覽地圖。（新北市漁業處提供／譚宇哲新北傳真）

港口漁船的靠岸水電補給過去長期仰賴地區漁會負擔費用，衍生資源浪費問題，新北市實施「智能漁港政策」，在10處漁港設置智慧管理漁船岸水電補給系統，透過儲值卡方式插卡付費，提升節能效率，新北市漁業處表示，實施後每個漁港每年約可節省約4成水電費。

新北市漁業處指出，智能漁港政策從2015年推出，在重點漁港設置智慧管理漁船岸水電補給系統、智慧路燈系統，其中，淡水第二漁港、富基、磺港、野柳、東澳、萬里、龍洞、深澳、澳底、龜吼等10處漁港已完成智慧管理漁船岸水電補給系統，預計年底前在鼻頭、南雅增設。

而目前深澳漁港港區已完成路燈智慧化，引進包含自動調光、自動報修等功能，後續也將推展至其他重點漁港。

漁業處表示，除在港區推動節能設施，近幾年也設置了智慧互動導覽面板、免費WIFI熱點及推廣漁港商家申辦行動支付，讓民眾來漁港輕鬆觀光。

(中時 )