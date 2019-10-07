《讓開吧，命運》10月10日起，周一至周五晚間8點，將在中天娛樂台全台首播。（中天提供）

由火辣女星徐孝琳以及暖男代表朴胤載主演的韓劇《讓開吧，命運》，10/10(四)起將在中天娛樂台全台首播。以服裝設計、銷售競賽做為戲劇主軸，新鮮的題材成功引起話題，在韓國播出時收視表現亮眼。

徐孝琳在劇中飾演富家千金韓勝珠，不同於以往電視劇中千金小姐的驕縱蠻橫、揮霍無度，韓勝珠是個很有自己想法、見義勇為的俠女，比起到高檔奢華的餐廳用餐，她更喜歡在路邊的攤販吃肉、喝燒酒，自然不做作的個性很受身邊眾人的喜愛。

朴胤載在劇中則飾演溫暖開朗的陽光大男孩楊南振，對媽媽孝順體貼、對女友呵護備至，憨厚又正直的暖男形象擄獲一票女性觀眾們的心。約會時不但會幫女友提戰利品，逗女友開心更是他引以為傲的技能之一。與韓勝珠在機場相遇，雖然楊南振尷尬的抱錯人，但一句「你就算站在成千上萬人之中，我也能夠立刻認出你來」還是融化不少觀眾的少女心。想看朴胤載及徐孝琳在劇中會「抱」出什麼樣的火花，敬請鎖定10/10(四)起，每週一至週五晚間8點《讓開吧，命運》。

(中時電子報)