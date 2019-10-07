北市第五選區（中正、萬華）現任無黨籍立委林昶佐，退出時代力量後獲得民進黨支持，而國民黨前立委林郁方，此次也捲土重來，再戰昔日對手。不過，原本單純的「雙林對決」出現變數，台灣民眾黨派出了市議員徐立信參戰，連新黨發言人王炳忠也加入戰局，「四腳督」的戰情下，難說誰占得上風。

中正、萬華區以往基本盤「藍5成5、綠4成5」，但在2016年選舉，馬政府執政不佳加上「換柱」風波影響，林昶佐以8萬2650票勝過林郁方7萬6079票，林郁方此次則期盼東山再起，再戰林昶佐。

原先上演藍綠對決的戲碼出現變化，台灣民眾黨主席柯文哲推派去年該選區最高票議員徐立信參戰，被視為「報復式選舉」，來「裂解」林昶佐的中間、淺綠選票，以及集結綠營內部討厭蔡英文總統的力量。

不過，徐立信曾為國民黨員，長年在市場做法律服務，2014年更以社區主委名義，抗議太陽花學運製造噪音，因此聲名大噪，基層實力雄厚。徐原先因為鴻海創辦人郭台銘與柯文哲不參選，他評估沒有「母雞」選總統，而降低選立委的意願，但最終仍獲得民眾黨徵召，加上未來若在關鍵時刻，郭台銘協助徐站台，恐也將瓜分「知識藍、經濟藍」的選票。

只是，雖然「議員選立委」是稀鬆平常的事，但徐立信去年首度參選議員就以最高票選上，備受期待，可是首屆卻未做多久，就跑去選立委，難免將遭到質疑檢驗。

此外，新黨派出成長於萬華的「青年軍」王炳忠參戰，亦將獲得些許「統派」的基本票，屆時林郁方恐怕只剩下「深藍、韓粉」的票源。中正、萬華這一役對藍、綠、白來說，都將是場難打的硬仗。

(中時 )