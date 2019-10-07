2019新北市眷村文化節開幕。(圖/空軍三重一村臉書)

2019新北市眷村文化節開幕，眷村開飯親子辦桌將在10月12日華麗登場，本次辦桌使用許多新北特色食材，更邀請了型男主廚吳秉承親手設計眷味桌餐，包括眷村大院拼盤、新村臘腸菜飯、老兵下酒菜鍋巴乾燒蝦，還有豪華辦桌必點的佛跳牆。

特色食材與金牌總鋪師的黃金組合所料理出的眷村美食，不但可以感受到滿滿的人情味，同時也保證讓大家大飽口福。此外，活動期間還邀請了許富凱、于台煙、謝雷、吳靜嫺獻唱金曲，眾星雲集的最強卡司與大家一同回味眷村時代最初的感動。

2019新北市眷村文化節透過六大主題系列活動：眷村開飯、潮流復古趴、時光影院、惜食創意料理、開枝散葉復刻拍老照片募集、文化小旅行眷村巡禮，體驗時代文化及大時代中獨具一格的眷村特色。

新北市眷村文化節10月12日盛大開幕後，13日將以潮流復古趴邀請民眾參加，以跨時代的Dress Code一起重溫早期軍官俱樂部的美好回憶，當天更規劃有二手復刻市集，歡迎民眾來搜尋二手好物。

另外，透過創意惜食料理，將以清冰箱眷味巡迴料理秀，廣邀民眾票選出冰箱最常見的「剩菜」，邀請型男主廚現身示範料理。10月19日時光影院邀請民眾票選出最想看的眷味電影，將於空軍三重一村放映。而開枝散葉復刻拍，將收集您的復古老照片，並募集眷村全家福，選出最有故事的眷味照片，第一名將可獲得2萬元獎金。詳細活動資訊可上官方臉書「空軍三重一村」查詢。

新北眷村辦桌報名辦法。(圖/空軍三重一村臉書)

2019新北市眷村文化節活動詳情。(圖/空軍三重一村臉書)

(中時電子報)