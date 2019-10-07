藝術家賴新龍獲邀開個展，在南台灣最美接待會館展至11／17。（柯宗緯攝）

藝術家賴新龍獲邀開個展，在南台灣最美接待會館展至11／17。（柯宗緯攝）

南台灣最美接待會館「潤隆樹禾苑」令人美不勝收。（柯宗緯攝）

有南台灣最美接待會館之稱的「潤隆樹禾苑」讓藝術在生活中綻放，近日邀請藝術大師賴新龍，展出「夢蝶」、「大塊噫氣」、「荷塘秋色」、「暗夜花香」暗夜花香等共25幅創作，展覽時間即起至11月17日上午十點到下午六點。

6日當天下午邀請資深媒體人李新、台南大學教授洪明爵及賴新龍藝術大師來一場藝術漫談，為來賓帶來作品賞析，並分享創作經歷與故事，與貴賓一起度過一個最有藝術氣息的午後時光。

藝術家賴新龍是位有覺知浪漫美學的現代藝術家，此次展出的作品更令人驚艷，讓畫作與環境自然和諧，彷彿從畫中就能聞到花香，跟著畫作一起深呼吸。蝶戀．花潤-夢蝶系列2019賴新龍個展-大自然的濕地美景，沉浸在有氧的圓潤環境。陣陣徐風吹拂，漫遊在芬多精的懷抱，就如同散步中讀一首詩。

潤隆樹禾苑從10月6日起在高雄首座世界級的生態宅，創造一個新的藝術天地。在室內展出賴新龍作品-蝶戀．花潤-夢蝶系列2019的繪畫作品。夢蝶系列作品，也是以抽象表現的一種情境呈現對花朵的愛戀，這裡面有荷、有蓮、有夜來香，有不知名的花香情境。

這樣的抽象作品是讓人們純粹用心去擁抱一個潤隆的情懷。戶外的落羽松公園和室內的抽象繪畫是連成一氣的。同時在室內戶外都可以看到色彩、線條與造型。一條一條的缐，是詩走過的痕跡。一片片的色彩，是風吹過的愛意。

世界稀有的國寶級溼地「中都濕地公園」佔地12.6公頃，位於交通流量大、人口稠密的高雄三民區，更曾被評選為全球卓越建設獎「環境復育類首獎」，成功復育紅樹林生態與海岸林帶，是高雄的大自然教室。

興富發集團旗下潤隆建設「樹禾苑」，是美術館生活圈首座25-35坪、2至3房中小坪數住宅，更是是全台僅此一處的首排濕地景觀生態宅，走路一分鐘就到中都濕地生態特區，擁有豪宅聚落追求的高綠覆率是其最大優勢，就是位處於台灣百年絕版的美術館生態特區，擁有世界級的溼地公園、高美館作伴。

(中時 )