東榮國小自然農法課程，由學童自己種田為營養午餐加菜。（張朝欣攝）

東榮國小自然農法課程，由學童自己種田為營養午餐加菜。（張朝欣攝）

北港鎮東榮國小結合社區推廣自然農法，在學校旁設立「幸蝠田」，7日學生們種植稻米、蔬菜，並利用周邊蝙蝠屋吸引蝙蝠除蟲害，日後收成的「幸蝠米」與「幸蝠菜」，將做為營養午餐的加菜食材。

位於北港鎮郊的東榮國小，學童家長大多務農，這幾年紛紛投入自然農法行列，學校因此與社區農民合作，將自然農法列為課外輔助教材，以學校附近1塊60餘坪的小農地做為「開心農場」，學童們化身小農夫，由農民指導耕種。

小朋友說第1次在農田裡挖土、種菜、澆水，像農夫一樣親近土地，是很特別的體驗，希望這些稻子與蔬菜能在他們的照顧下順利成長，做為營養午餐的加菜食材。

校長黃美惠表示，自然農法與傳統的慣行農法不同之處，在於完全不施化學肥料、不使用農藥，農作物僅依靠土地本身、蝙蝠糞等天然養分生長，學童只需負責澆水與除草。

校方並於田地四周架設10餘個蝙蝠屋，利用生物防治法由蝙蝠除蟲害，食蟲性蝙蝠每晚能吃掉近千隻昆蟲，可有效減少農作蟲害，蝙蝠排泄物更是優質的磷肥，對農作成長有很大的幫助。

社區農民指出，無毒安全農業是未來趨勢，希望藉由學童往下扎根，一起守護土地與大家的健康。日後收成時還會教導學童如何使用打穀機、脫殼機等古早農具，讓學童了解農民的辛苦。

(中時 )