彰化一名64年次許姓男子因老闆積欠薪資心生不滿，今年八月在朋友家飲酒後，用朋友的手機傳送Line訊息向老闆嗆聲，邀約老闆蔡姓男子單挑，並拿出預藏在口袋的藍波刀，揮砍刺傷蔡姓被害人，造成被害人全身多處刀傷，其中一刀刺中左胸乳下穿刺傷深入體內達16公分，緊急送往彰化秀傳醫院後仍宣告不治。

這起事件發生在今年八月，許男到友人住處飲酒後，向友人抱怨營造商老闆蔡男遲遲不付薪資，與友人利用手機錄製語音訊息嗆聲蔡男「我跆拳要挑戰拳擊，你跟他講」、「我身心障礙卡，我會判死刑嗎？你叫他來啊！」、「要跟他釘孤支啦」等語持續叫囂近30分鐘。

而蔡男遭嗆不滿赴約，抵達後雙方隨即大打出手，在一陣鬥毆後許男拿出預藏的藍波刀朝蔡男身上猛刺，造成蔡男左上唇嘴角、下背部右側、右肘外側、右前臂尺側等多處刀傷，其中左乳下穿刺傷由左第5第6肋骨間刺入，進入左心房形成致命傷，經送往彰化秀傳醫院急救後，當晚10點宣告不治。

起訴書指出，許男辯稱因被害人身體強壯，故返家拿藍波刀欲供自我防衛使用，蔡姓被害人抵達後即向許男頭部揮拳，情急之下才拿藍波刀刺向被害人，但檢察官認為，許仗勢其具有身心障礙身分，對被害人挑釁，並以藍波刀刺殺被害人，被害人當時以手抵擋，但許男不罷休仍朝蔡男胸部攻擊，欲至被害人於死地，惡行重大，且事後仍不知悔悟，甚至虛構犯罪動機以規避刑責等情，建請法官從重量刑，以維法紀。

(中時 )