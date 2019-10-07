依國民健康署調查，營造工程業男性職場吸菸率39.6％，高居第一。且建築工業口腔癌發生及死亡人數次於漁撈業都為第二名，為此台中市政府衛生局與都市發展局、地政局、住宅發展工程處合舉「無菸檳工地《享》健康」活動，7日在北屯「國泰plus＋」工地舉辦宣誓儀式，由衛生局安排醫療團隊到工地，提供口腔癌篩檢、戒菸服務等諮詢與宣導。

中市衛生局繼「無檳工地機制」後，今年更加碼推動「無菸工地」，衛生局指出，依國民健康署106年調查顯示，營造工程業男性職場吸菸率為39.6％，高居第一。105年癌症登記資料分析顯示，男性勞工階層口腔癌發生及死亡發生年齡分別為51、52歲，較國人男性口腔癌發生及死亡發生年齡55、58歲年輕。

衛生局指出，一般人平均40年的職場生涯中，每天至少8小時都在職場度過，若天天嚼食檳榔及吸菸，對身體健康危害甚大，目前政府補助30歲以上嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾每2年1次口腔癌篩檢、戒菸服務及職場健康營造。

衛生局長曾梓展表示，市府自103年起積極營造無檳工地，這次更首度加入無菸工地，今年成功輔導成中恆營造、瑞助營造2家營造股份有限公司打造無菸檳友善工地環境，除製作禁菸圍籬、串旗、防滑手套及安全帽警語標示，衛生局亦安排醫療團隊至工地進行口腔癌篩檢。

由於吸菸及嚼檳榔者是罹患口腔癌的高風險群，衛生局結合專業醫療團隊進入工地，希望讓更多營造工程業關注勞工環境與健康。如有菸檳習慣的民眾或勞工，可攜健保卡至健保特約牙科或耳鼻喉科醫療院所檢查，詳細資訊及合約戒菸服務醫事機構，可至台中市衛生局網站查詢。

(中時 )