台北市電影委員會（影委會）於6日在韓國釜山亞洲電影市場展舉辦「台北&釜山 影視合拍簽約交流會」，由影委會副主任委員暨總監饒紫娟與釜山電影委員會總監金輝共同簽署影視合作備忘錄，交流會吸引了超過百人共襄盛舉，更邀請到《雙子殺手》美國勘景經理Trish Gray、李良玉製片、台北電影節總監李亞梅、導演林正盛、徐漢強及演員施名帥等影人到場見證。

透過在亞洲電影市場展，台北與釜山正式宣佈未來兩地影視產業及人才交流的計畫，包括拍片資訊的分享、電影教育及訓練合作、製作及拍攝申請上的協助、兩地創作者的交流及勘景協拍階段的補助，希望藉此創造更多跨國合作的拍攝機會。

饒紫娟表示：「今天簽署的合作備忘錄將可以帶領雙方走向國際合作的新時代，並希望藉由這樣的開端，促成亞洲電影委員會在未來會員們之間的共同合作。」金輝補充說：「本會與台北市電影委員會之間的友誼悠久及深厚，隨著臺灣與韓國之間日益頻繁的交流，這次的簽約意義十分重大，也希望未來能在亞洲電影委員會看到更多的合拍簽約發生。」

(中時 )