全國首創的技術型高中「電競電腦水冷系統改裝課程」及專業教室設備，今（7日）正式啟用。（教育局提供／葉書宏新北傳真）

全國首創的技術型高中「電競電腦水冷系統改裝課程」及專業教室設備，今（7日）正式啟用。（教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市南強工商與曜越科技及美商超微半導體公司共同研發全國首創的技術型高中「電競電腦水冷系統改裝課程」及專業教室設備，今（7日）正式啟用，並將課程納入108課綱校訂選修課程中，啟動電競產業人才培育的產學合作模式，讓學生未來不論升學或就業，都能為自己做好準備！

南強工商擔任新課綱前導學校，與美商超微AMD共同開發設計電競電腦水冷系統改裝課程，在原有的電腦水冷系統進行改裝，加入CPU超頻的元素，能使電腦在高效率運算下保持良好散熱的效果，讓電腦在長時間運算及使用下更加穩定，更能兼顧學生在專業技能及學科專業知能的發展，讓學生從實務課程中學習到業界所需技能。

南強工商徐美鈴校長分享說，參與電競課程的學生自願利用課餘時間練習改裝技術，部分學生甚至在國中階段就已報名參加職業試探育樂營，親手體驗電腦改裝技術，甚至有學生遠從高雄來就讀。在老師的專業指導下，學生們從原本對電路電學都不懂的初學者，到可以進行初步的改裝，今日現場展示的作品，都是學生歷經磨練及不斷嘗試所淬煉出來的成果。

南強工商105年已率先設置完備電競教室，今日成立電腦水冷系統改裝教室，打造比擬業界規格的電競教室，強化學生的電腦改裝技能。並試行課程，與台北城市科技大學攜手推動「電競學程三Æ四產學策略聯盟」，輔導學生考取業界認可的專業證照與產業接軌。

教育局表示，電競產業近年蓬勃發展，全球電競產值將於2020年達到14.88億美元，新北市率先全國成立「新北電競基地」，並整合經發局、教育局及文化局等三大局處電競相關資源，以「人才培育」、「場域建置」及「活動推廣」三個層面推動新北電競產業發展策略。

教育局自108年起推動4年4億元「贏得未來‧技職人才」計畫，希望全面提升新北市技職教育品質，其中在「跨域技職」，將因應未來新興科技產業所需跨域人才，如：電競產業或數位科技市場，導引社會大眾對於電競產業的正確認知，並連結電競產業資源，培育具備實作力、創新力及跨域力的國際專業技術人才，期盼打造新北市成為電競產業人才的培育基地。

(中時 )