在娛樂選擇多樣化的年代，如何讓大眾願意花時間進音樂廳，是音樂家們的共同課題，享譽國際的香港小交響樂團音樂總監葉詠詩，鼓勵大眾多走進音樂廳，獲得獨一無二的體驗，「在網路上看影片聽音樂，是導演替你安排的角度，在音樂廳現場所感受到的一切，是自己找到的。」

葉詠詩出生於1960年，來自音樂家庭，雙親皆是音樂人，父親是作曲家和指揮家，家中三姊妹都學音樂，她排行第二，自小隨母親學鋼琴，擁有美國印第安納大學積可斯音樂學院小提琴與指揮雙碩士學位，1985年贏得法國貝桑松國際青年指揮大賽冠軍及「金豎琴」獎。

葉詠詩表示，音樂對她而言，就是生活，「我父親成立香港第一個兒童合唱團，第一代團員就是我們三姊妹，還有一些親戚的小孩，每到周末的練唱時光，我們都覺得很開心，後來也有到海外表演的經驗，這在我那年代，並不是一件容易的事，我很幸運擁有這樣的經驗。」

生活就是音樂，葉詠詩從鋼琴、小提琴到成為指揮家，也是來自一次幫指揮家爸爸「代班」的經驗，「那時我14、15歲，爸爸有事需要先離開，就請我幫他指揮合唱團、數拍子，我覺得很有意思，大家都會跟著我，那次的指揮經驗，在我腦海裡留下深刻印記。」

葉詠詩表示，作為這年代的音樂家，有個重要的功課，就是要有膽量能與大眾說話，與觀眾取得最直接的聯繫和溝通，「21世紀的藝術家，除了專業技能，若能在演出前和觀眾分享幾句話，會有意想不到的效果。」

這樣的觀察，是葉詠詩向觀眾學習而來的觀點，她表示，「曾有個觀眾告訴我，如果去聽爵士樂、流行樂，主唱都會跟大家說話，但是去聽小提琴演奏，為什麼小提琴家不跟我們說話呢？」

心中有大眾，葉詠詩自2002年起擔任香港小交響樂團音樂總監至今，也開發許多古典音樂跨界作品，並為不同年齡層觀眾設計音樂會，2020年將要離任音樂總監，她表示，未來還是會繼續為香港小交響樂團工作，「只是到時就可更專注在音樂上了。」

葉詠詩與香港小交響樂團近期在台演出《小城大兵的故事－魔鬼回歸》，將於10月8日在台中國家歌劇院中劇院登場。

(中時 )