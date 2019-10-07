新北市新店警分局深坑分駐所警員陳振越、林逢展於日前執行巡邏勤務時，於晚間6時30分接獲報案表示在深坑區北深路2段有一迷失老人坐在店家門口需要協助，警方接獲通報後立即趕往現場。

警方到場後詢問店家表示，該名老婦人進入店內購物後因不知如何返家，只好坐在店門口等待，店員詢問其姓名及住址皆表示不清楚，眼看不知該怎麼處理，只好報警請警察幫忙。

員警到場後看老婦人身著乾淨衣物，推測可能住在附近，便聯繫里長及詢問附近其他商家，均稱未見過該老婦人，員警就將老婦載返分駐所休息並查詢身分資料。

經新店警方以M-Police人臉辨識系統進行辨識，發現一筆符合資料，經向老婦人詢問後確定其身分為設籍在台北市內湖區的80歲黃姓老婦，警方馬上聯絡其戶籍地派出所員警前往該址尋找家屬。

沒過多久，突然有一民眾心急如焚跑進派出所表示：其母親失蹤希望警察能夠幫忙，渠才剛講完話就看見母親早已在分駐所內。

經詢該男子表示，之前久住台北市近日才搬來深坑居住，母親年邁加上服用感冒藥後神智不清，從上午出門後便未返家，且母親也未帶鑰匙，家人遍尋不著才趕來請求警方協助，沒想到居然在分駐所與母親重逢，真的非常感謝警察的幫忙。

(中時 )