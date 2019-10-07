民進黨在歷經去年九合一選舉慘敗後，想穩住2020大選，拚命想扭轉「討厭民進黨」那一股民怨，《POP撞新聞》主持人黃暐瀚今日訪問台南市議員謝龍介，訪談中，兩人同感指出，今年在民進黨祕書長羅文嘉操作下，「討厭民進黨」變成「討厭共產黨」！讓黃暐瀚大讚「多厲害的意象轉移啊～」

黃暐瀚在臉書指出，因為人民生活不滿意，因為經濟不好，因為兩岸緊縮，因為賺不到錢。因為很多的因為，民進黨輸了15縣市。去年的主流民意，叫做「討厭民進黨」，所以，被討厭的民進黨，輸了。

面對「討厭民進黨」民怨，民進黨巧妙成功操作議題。黃暐瀚表示，民進黨跟蔡總統好厲害，把「討厭民進黨」轉移成「討厭共產黨」，討厭「一國兩制」，討厭「九二共識就是一國兩制」，自然地，國民黨就變成了「一國兩制」的品牌，不想台灣變香港，不要芒果乾，那就不能支持國民黨。讓黃暐瀚大讚民進黨「多厲害的意象轉移啊～」

黃暐瀚指出，也正因為年初「習近平談話」，六月「香港反送中」，十月還有「警察開槍打學生」，一連串的事件，台灣的選民，特別是年輕的選民，厭惡民進黨的情緒，找不到了，取而代之的，變成厭惡國民黨，討厭韓國瑜。

黃暐瀚感慨：「這就是選舉，殘酷，但卻真實。」有網友認同黃暐瀚看法，但亦表示：「真正理性的選民看得出其操弄痕跡。祈～生活在台灣土地上的平民百姓不會再因選舉而族群、世代對立。」

(中時電子報)