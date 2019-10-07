拿下貝桑頌大獎，曾師承伯恩斯坦、小澤征爾等大師，葉詠詩回望指揮人生，回想來時路，她表示，新生代指揮家好手輩出，但她很能理解初試啼聲時會遇到的困境，「指揮家都在學習如何和團員相處，但我認為並不需要討好你的團員，要求該要求的事情，別人反而會尊重你。」

葉詠詩表示，當年拿下大獎時才24歲，還有很多需要學習的地方，「當時的我，技術有了，但經驗不足，我很感謝這獎項為我打下強心針，但拿下獎項不代表音樂生涯就此一帆風順，我也曾寫信給許多樂團詢問演出機會，很多都碰了壁，很多事都需要時間累積。我認為，面對音樂需要忠誠，路才能走得長。」

葉詠詩表示，她從伯恩斯坦身上學習到的指揮藝術精隨，在於指揮家必須充分做足功課，因為指揮家對於音樂的理解，會忠實地呈現在手勢裡，「他告訴我，只管充分了解眼前的音樂，出來的手勢自然而然會跟隨心中所想，不需要為了拍子清楚而刻意打分拍，那會變得呆板，反而不清楚。」

此外，伯恩斯坦也給葉詠詩重要觀念，「過去指揮學生樂團是一回事，但一旦站到職業樂團面前，就要以音樂說服團員。」

葉詠詩表示，相較於伯恩斯坦的指揮藝術，小澤征爾強調的是音樂的邏輯和技巧，還有對音樂的感受力，「有一次指揮德步西《牧神的午後》，他說我的拍子清楚，但看不見『下午』的感覺，他提到東方人普遍表現含蓄，但可以再更投入一點。」

葉詠詩說，小澤征爾鼓勵她在音樂表現上要更大膽、衝出原本為自己設下的範圍，這樣的觀念，對她受用許多。

(中時 )