2019金馬創投會議今年共有來自15個國家地區、共計382件電影企劃報名，40件新作脫穎而出。而從2017年起登場的WIP（Work in Progress）單元，則有以iPhone拍攝的《怪胎》、瞿友寧監製同志電影《刻在你心底的名字》、陳永錤執導的《惡之畫》等8件企劃入選。

本屆創投入選企劃強棒盡出，包含導演連奕琦的《走出科學》、傅天余的《本日公休》。曾入圍金馬獎最佳新導演的李中和王傳宗，分別帶來《我只是一個理科老師》、《大嬸出任務》。以《翻滾吧！男孩》獲得金馬獎的林育賢協同北村豐晴帶來愛情小品《青春18X2》、《未來無恙》導演賀照緹的紀錄片《睏寐之際》。

承接今年台灣類型電影的爆發力，許多新銳導演不約而同鎖定類型片，包括蘇文聖《百萬人的推理》、洪子烜《96分鐘》、柯孟融《咒》、洪昇揚 《藍色火星》、林冠甫《活屍快跑》等片，涵蓋了懸疑、動作、驚悚、科幻、恐怖、功夫、愛情，全方位觸動觀眾感官神經。

(中時 )