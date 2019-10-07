文化大學棒球員陳偉濠3日在梅花旗冠軍賽中，因不滿裁罰不公，在球場上對主審飆罵髒話，引發網友撻伐，不料陳偉濠疑因賽後心情不佳，4日凌晨與友人躲在樹林某汽車旅館內吸食K他命，警方獲報後在現場查獲1支吸毒用塑膠吸管，依規定將陳男帶回派出所驗尿，待尿液檢驗報告出爐後將函送裁罰。

樹林警分局表示，4日凌晨2時許，接獲民眾報案，指稱自己20歲林姓兒子，與文化大學20歲學生陳偉濠，躲在樹林區中正路上的汽車旅館內吸食毒品，警方到場後，在屋內馬桶中查獲1支燒過的塑膠吸管，經鑑驗呈三級毒品愷他命陽性反應。

陳偉濠與王姓友人遭逮後均否認持有毒品，供稱不知道毒品來源為何，警方已依規定將兩人帶回派出所驗尿，待尿液檢驗報告出爐後將函送裁罰。

梅花旗大學棒球賽3日在天母棒球場舉辦冠軍戰，文化大學球員陳偉濠在6局上伸手被觸身，主審不採納，陳偉濠藉由安打滑回本壘時，對主審飆罵幾句髒話，挑釁行為引發網友撻伐，陳偉濠事後已出面道歉。

(中時 )