立委劉建國（左三）邀經濟部沈榮津（左二）視察雲科工業區聯外道路。（劉建國服務處提供／許素惠雲林傳真）

雲林科技工業區基地有大北勢、竹圍子及石榴班3區，為串聯打通雲科工聯外道路2.98公里，立委劉建國邀集經濟部長沈榮津、工業局長呂正華視察整體工程進度與道路安全結構，預計春節前完成最後1哩路。

劉建國表示，該聯外道路全線長約2.778km，原有道路包含3座河川橋、1座穿越橋、1座車行箱涵，其餘為路堤段；石榴班園區與竹圍子區先後完成，而石榴班區至省道台三線路全長1.435公里部分，已在2017年11月動工興建，前後約爭取了7年，很高興能在春節前就可以完工，屆時將充分發揮地方產業發展其特色，擴大產業群聚效應，並提供地區性東西向之交通服務，將讓工業區內上下班職員更便捷。

劉建國說，目前有好幾家工業廠準備要來雲科工業區設廠，聯外道路的基礎建設做好，一起歡迎台商回流或台灣企業來到雲林來設廠，共定拚經濟，創造在地更多工作機會。

沈榮津部長表示，在擔任工業局長時劉之委就積極反映雲林工業區石榴班聯外道路必須要打通，並且辦理多次協調會和會勘，工業局補助總經費約14億元，未來會持續監督整體工程進度與保證百分百安全結構。

劉建國和沈榮津也與近百家中小企業界座談，聽在地產業心聲，沈榮津說，中美貿易事件台灣政府為了吸引台商回流，提出土地、資金等各項優惠措施，目前已創造台商回流近6000億投資案，創造近5萬個工作機會。

(中時 )