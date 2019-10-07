桃園市警察局為紓解國慶日連續假期車潮，依往年經驗研判本次交通重點分為高速公路管制、假期旅遊及大型活動等，請民眾避開壅塞時段及路段，配合警方管制疏導，把握寶貴假期時間。

高速公路部分：10、11日0至24時，國道1號平鎮系統南下匝道入口，禁止車輛進入。

10日7至12時。國道1號內湖至頭份交流道、國道3號木柵至香山交流道之各南下入口匝道，高承載管制。

旅遊熱點部分，包括大溪老街、石門水庫、角板山風景區、小人國、竹圍漁港、永安漁港等傳統景點都吸引大量遊客，桃園市警局呼籲前往大溪、復興地區遊客，可提早於連假上午時段前往，避開下午尖峰時段，且離開大溪、復興地區之北部地區車流可改道台3線信義路往三峽經三鶯交流道北上，或由台3乙線往龍潭方向經龍潭交流道往南、北。

大型活動如國慶晚會，周邊會有交管，請民眾注意。自行開車者請停放於環溪一、二停車場或搭乘機場捷運前往，另2019桃園農業博覽會將首次面臨連續假期，請各位駕駛朋友多利用海大停車場、大潭停車場轉接駁車前往，避免塞車。警方也提醒，民眾可事先利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」等查詢道路狀況，提早出門，避開易壅塞路段、時段，減少等候時間。

(中時 )