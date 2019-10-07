二林鎮第四放水路滯洪池面積約23公頃，預計年底即可完工，明年初啟用。（第四河川局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣內將打造7座滯洪池，除了現有的員林市圓林園、年底將發包的龍燈公園之外，由水利署核定經費、第四河川局執行工程的二林鎮萬興和第四放水路兩座滯洪池，工程預計年底完工，明春正式啟用。

有員林秋紅谷稱號的圓林園，滯洪面積2.5公頃，兼具景觀生態、休閒遊憩機能，彰化縣政府決定複製成功模式，再將員林市龍燈公園變身滯洪池，面積3.34公頃，已完成設計規畫；花壇排水未來也將增設A、B兩池各5公頃的滯洪池。

水資處副處長吳文昇說，花壇排水二期工程，縣府正進行用地變更、用地取得作業中，預計需時2年。另3座滯洪池為台糖土地無償撥用，由經濟部水利署補助，其中鹿港打鐵厝麻剪溝滯洪池重新評估、暫緩啟動；已在施工中的二林鎮兩座滯洪池，最慢明年農曆年前皆可陸續啟用，將可大大補注地下水水位，提升當地水資源。

第四河川局副局長董志剛表示，萬興排水35公頃及第四放水路23公頃兩座滯洪池，經費各約6500萬、5000萬元，工程預計年底完工，但因萬興池挖出的土石方總量太大，為減緩交通衝擊，砂石車載運車次會分散，運出進度會慢一些，因而延遲啟用時程。

吳文昇說，二林兩座濕式滯洪池面積很大，緊鄰中科園區，將可發揮滯洪及排洪功能，長年蓄水有助地下水位上升，枯水期時防災用水無虞，配合中央綠能政策，台糖也將申設水域型太陽能光電板發電，面積約占池面4至5成。

(中時 )