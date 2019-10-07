苗栗縣警局通霄分局今天表示，9月29日12時許接獲報案，有人在苑裡鎮火炎山遊樂區遭堆高機壓倒，傷勢過重當場死亡，經分局派員勘察採證，檢具相關證據報請檢方偵辦。

清海無上師。（示意圖/報系資料照）

苗栗縣政府文化觀光局觀光行銷科長黃騰達則指出，火炎山遊樂區為交通部觀光局立案登記觀光遊樂事業，去年底經觀光局核定合法轉讓，辦理負責人變更。他說，今年7月隨觀光局前往觀光遊樂業督導考核時，經營團隊曾提及有意轉型為推廣蔬食養生的宗教文化園區，但截至目前尚未接獲具體變更計畫。

有媒體報導，火炎山遊樂區成清海無上師信眾共修道場，9月29日有數千名信徒參與禪修，但園區卻發生有信眾在操作堆高機時翻覆，不幸壓死另名信眾。該報導中提到，有讀者爆料意外發生時，工作人員沒及時叫救護車，反而是先請示上師，等救護車趕來時，受傷的信徒已身亡。

對此火炎山遊樂事業股份有限公司發出聲明表示，此案已進入司法程序調查中，「關於媒體報導多與事實不符，公司於事發現場第一時間通報119救護車及110警察局，一切合法及時處理。」

有地方人士指出，外傳火炎山遊樂區去年底易主，就是由數名清海無上師的企業家信徒合資申請產權移轉，接手後進行內部整修，以長期租約方式供團體使用，每逢週休假日聚集眾多信徒前往禪修，儼然已成清海無上師在台新據點。

清海無上師重起爐灶又出事！ 信徒遭堆高機輾竟沒打119？

(中時電子報)